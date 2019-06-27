Ирвайн, США, , 16:40 — REGNUM

В новом обновлении к World of Warcraft геймеры получили возможность отключать видимость у брони своих персонажей. Игроки очень тепло приняли нововведение и теперь делятся скриншотами своих аватаров на Reddit, сообщает сайт PCGamer 27 июня.

В World of Warcraft есть функция трансмогрификации, она позволяет игрокам менять внешний вид любой части своих доспехов. Также с её помощью можно было скрыть шлем персонажа, но эта возможность не распространялась на другие части доспехов. В обновлении «Возвращение Азшары» игроки впервые получили возможность убрать видимость всех элементов брони (кроме штанов).

Геймеры обрадовались нововведению, потому что оно позволяет сделать внешний вид многих персонажей куда более каноничным. Так, охотники на демонов во вселенной Warcraft не носят броню из-за собственной ловкости и скорости боя. Один из игроков, выложивший скриншот своего персонажа на Reddit, даже написал «С этого дня мы свободны от тирании доспехов!».

Напомним, «Возвращение Азшары» появилось в World of Warcraft 26 июня 2019 года. В актуальном объявлении появились две масштабные локации со своими обитателями и сюжетными заданиями, наборы доспехов для тауренов и гномов, а также множество новых предметов.