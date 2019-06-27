Чебоксары, 27 июня 2019, 15:49 — REGNUM

В обновлённый федеральный реестр лиц, которые были уволены в связи с утратой доверия, попали 13 жителей Чувашии, из них большинство — депутаты и чиновники. Сведения обнародованы на сайте госслужбы по данным на 17 июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Владимир Маковский. Секрет (фрагмент). 1884
Владимир Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

Всего в единый реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, включены 1311 депутатов и должностных лиц, которые были уволены в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Среди них не только те, кто не подал декларации о доходах, но также и чиновники, осуждённые за взятку и иные нарушения закона, или ставшие фигурантами уголовных дел. В чёрный список также попали 13 должных лиц из Чувашии, из них пятеро включены в реестр в 2019 году, остальные — в 2018 году. Это пятеро бывших республиканских и сельских чиновников, пятеро депутатов, двое полицейских и один сотрудник системы исполнения наказаний.

Что касается государственных служащих, то в реестре числятся три бывших республиканских чиновника: экс-начальник финансово-экономического отдела минспорта Чувашии, бывший помощник министра строительства и экс-консультант отдела экономического анализа и финансового контроля минстроя Чувашии. Также в списке — бывший начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района и экс-глава Богатыревского сельского поселения Цивильского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта 21 019 года чувашским следственным управлением СКР по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника финансово-экономического отдела — главного бухгалтера министерства спорта Чувашии. Её подозревают в растрате при оплате расходов за услуги связи. Ущерб оценивается следствием в 18 тыс. рублей. Кроме того, продолжается проверка по факту оплаты служебной сотовой связи одному из бывших руководителей минспорта, уволенному несколько лет назад.

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Напомним, в прошлом году по итогам прокурорской проверки, проведённой совместно с правоохранительными органами, в связи с утратой доверия был уволен помощник министра строительства, который использовал служебное положение в интересах коммерческой организации.

По отрицательным мотивам также были уволены инспектор ДПС ГИБДД в Батыревском районе, старший следователь следственного отделения полиции в Марпосадском районе, начальник Ядринского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН РФ в Чувашии.

За нарушение антикоррупционного законодательства досрочно были прекращены полномочия одного из депутатов собрания Ядринского района, двух депутатов Большеатменского сельского поселения Красночетайского района, а также двух депутатов в Кшаушском поселении Чебоксарского района и Ярабайкасинском поселении Моргаушского района.

Сегодня, 27 июня, прокуратура Чувашии распространила сообщение о том, что одним из депутатов Ярабайкасинского поселения на момент проверки не были представлены в администрацию района сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Полномочия парламентария были прекращены досрочно в связи с утратой доверия.