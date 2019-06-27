Детмольд, , 15:47 — REGNUM

Двое обвиняемых в сексуальном насилии над малолетними и производстве детской порнографии в немецком городе Люгде признали себя виновными в первый день суда, передает канал n-tv 27 июня.

В городе Детмольд (Северный Рейн — Вестфалия) начался суд над тремя гражданами Германии, обвиняемыми в общей сложности более чем в тысяче отдельных преступлений. Главный обвиняемый, 56-летний Андреас Ф. и его сообщник, 34-летний Марио З. признали себя виновными. Прокуратура обвинила первого в 298 преступлениях и изнасиловании 23 девочек, второго — в 162.

Во время судебного слушания двое обвиняемых скрывали свои лица папками. Им грозит 15 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным прокуратуры, злоумышленники заманивали своих жертв, размещая объявления для матерей-одиночек. Они предлагали совместный досуг для детей под предлогом облегчения нагрузки на родителей. Первое преступление было совершено Андреасом Ф. в 1990 году.