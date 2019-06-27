Донецк, , 15:49 — REGNUM

Апелляционная палата Верховного суда ДНР признала виновной в шпионаже жительницу ДНР и приговорила её к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщили 27 июня в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

«Фигурантка уголовного дела, исходя из своих политических убеждений, прибыв на территорию временно подконтрольную украинским властям, в ноябре 2015 года передала сотрудникам СБУ сведения о местонахождении военных объектов ДНР», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что осуждённая также распространяла в интернете агитационные материалы против территориальной целостности ДНР. Женщина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к 10,5 годам тюрьмы был приговорён преподаватель лицея в городе Комсомольске, который передавал СБУ данные о коллегах.

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