Махачкала, , 15:37 — REGNUM

В превышении служебных полномочий при реализации инвестиционных проектов подозреваются три заместителя директора госучреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» в Дагестане. Ущерб, нанесённый ими бюджету республики, превысил 240 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе Следственного комитета России по СКФО.

Фигурантами уголовного дела стали Саид Саидов, Магомедамин Казакбиев и Юсуп Русулов. По версии следствия, в 2017 году подозреваемые незаконно подписали от имени республики контракты на реализацию инвестпроектов по строительству школ в различных районах Дагестана.

«Противоправные действия подозреваемых повлекли причинение значительного ущерба бюджету Республики Дагестан: Саидов — более чем 183 млн рублей, Русулов — более чем 52 млн рублей и Казакбиев — более чем 6 млн рублей», — уточнили в ведомстве. Следствие внесло в суд ходатайства об аресте всех троих фигурантов дела.

Читайте также: Более 33 млн рублей похитили при строительстве школы в горах Дагестана

Ранее ИА REGNUM сообщало, что директор строительной компании «Источник» подозревается в мошенничестве при строительстве школы в селе Бежта Цунтинского района Дагестана. По данным следствия, он указывал в документах завышенную стоимость выполненных работ, что позволило ему похитить бюджетные деньги в размере более 33 млн рублей.