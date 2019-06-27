Маунтин-Вью, США, , 15:22 — REGNUM

Google предупредила своих сотрудников о том, что они могут критиковать компанию на ЛГБТ-парадах только в том случае, если они не выступают в качестве представителей IT-гиганта. Об этом сообщил портал The Verge.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

Издание пишет, что это предупреждение было разослано по внутренним каналам Google. В случае, если сотрудники поступят таким образом, их действия будут рассматриваться как нарушение кодекса поведения компании.

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Напомним, ранее YouTube отказалась признавать, что ролики видеоблогера Стивена Краудера, постоянно высмеивающего своего коллегу Карлоса Мазу, нарушают политику компании. Это возмутило представителей ЛГБТ-сообщества, которые считают, что Краудер позволяет себе высказывать оскорбления по поводу сексуальной ориентации Мазы.