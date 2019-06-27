Стокгольм, , 16:27 — REGNUM

Издательская компания Raw Fury назвала дату релиза предстоящего детектива Night Call. Опробовать игру о таксисте, расследующем преступления, можно будет 17 июля 2019 года, сообщалось в Twitter-аккаунте компании 26 июня.

https://twitter.com/RawFury/status/1143874293970812928

Night Call выйдет на PC в сервисах Steam и Xbox Game Pass. Релиз на консолях ожидается в конце 2019 года. По сюжету игры геймерам предстоит управлять водителем такси, который пытается «заработать достаточно, чтобы платить по счетам». При этом во время каждой из поездок персонаж игрока должен общаться с клиентами и узнавать у них подробности того или иного дела.

Разработчики сообщают, что местом действия Night Call станет Париж, в котором орудует серийный убийца. Главному герою предстоит не только вычислить маньяка, но успевать платить по счетам — иначе игра окончится. При этом в каждом новом прохождении убийцей окажется другой человек.

Raw Fury — это шведская компания, занимающаяся изданием инди-игр. Её основали Гордон Ван Дайк (бывший продюсер EA DICE) и Джонас Антонссон (бывший вице-президент подразделения Paradox Interactive по мобильным играм). За четыре года существования (Raw Fury основали в 2015 году) компания выпустила несколько популярных инди-проектов: Kingdom: Two Crowns, Dandara, Bad North и др.