Москва, , 15:31 — REGNUM

Правительственный законопроект, направленный на освобождение от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ) со стипендий, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Речь идет о стипендии, которую получают студенты, аспиранты, адъюнкты, ординаторы и ассистенты-стажеры, которые обучаются на основных профессиональных образовательных программах. Правительство предлагает освободить учащихся от уплаты подоходного налога со стипендий, которые они получают в качестве материальной помощи от образовательной организации.

Однако нововведение коснется не всех стипендий. Правительство предлагает отменить уплату налога только с тех стипендий, размер которых не превышает 4 тыс. рублей в год.

Если закон будет принят, то новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.