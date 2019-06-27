Кейптаун, , 15:27 — REGNUM

Две сестры из ЮАР, четыре года назад заключенные в тюрьму Саудовской Аравии без предъявления обвинений, во вторник, 25 июня подали жалобу в ООН, передает информационное агентство Reuters.

Юмна Десаи, бывший преподаватель английского языка в Университете Хаиль в северной части Саудовской Аравии, говорит, что она провела в тюрьме Dhaban в Джидде с 2015 по 2018 год. Через полтора года после ареста ей было предъявлено обвинение в неизвестных ей «киберпреступлениях». Ее сестра Худа Мохаммад, которая была замужем за гражданином Саудовской Аравии и имеет дочь с саудовским гражданством, была заключена в тюрьму на год, ей не было предъявлено никаких обвинений.

По их словам, два их брата также были задержаны и позже освобождены. Все четверо работали в Саудовской Аравии и теперь вернулись, чтобы жить в Южной Африке.

«Нам так и не предоставили объяснений, почему нас арестовали», — сказала Десаи, давая показания в кулуарах саммита Совета ООН по правам человека, прошедшего 25 июня.

Ее сестра добавила: «Наш арест, как и аресты многих других людей в стране, был жестоким и по сей день остается загадкой. Сегодня мы подали официальную жалобу на обращение Саудовской Аравии в рабочую группу ООН по произвольным задержаниям».