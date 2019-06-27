Махачкала, , 15:37 — REGNUM

Власти Дагестана намерены поддержать тех, кто успешно реализует в республике проект «Бережливое правительство». Эффективная работа в данном направлении должна быть поощрена присуждением грантов главы региона. С такой инициативой 26 июня выступил руководитель субъекта Владимир Васильев на совещании, посвящённом реализации проекта «Бережливое правительство», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Руководитель администрации главы и правительства Дагестана Владимир Иванов доложил, что в настоящее время в проект вовлечено 20 органов исполнительной власти республики, МФЦ, 26 государственных и муниципальных учреждений, в том числе 17 учреждений здравоохранения и шесть — образования. Всего в 2019 году в рамках «Бережливого правительства» начата реализация 147 проектов.

«В целом улучшение от проводимых мероприятий по оптимизации процессов и процедур по итогам 2019 года должно коснуться более 1 млн жителей республики. Мы видим, что проект крайне необходим и социально важен», — подчеркнул руководитель аппарата.

Владимир Васильев обратил внимание на необходимость стимулирования эффективной работы. По его словам, люди, которые «делают хорошее дело», должны быть мотивированы, причем не только морально-нравственно. Владимир Иванов со своей стороны предложил по итогам года оказать грантовую поддержку наиболее успешным проектам, особенно в сфере здравоохранения, образования, предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Лучшие практики, о которых мы говорим, содержат в себе синергетический эффект. Это будущее, и оно наступило в Дагестане, причем в коротком режиме. <…> Мы с вами выходим на дорогу — открытую, ясную, которая ведет от власти к людям. И здесь будут очень большие изменения, и они уже происходят. Все это будет очень существенно менять качество власти и одновременно жизни людей», — подчеркнул глава Дагестана.

Напомним, «Бережливое правительство» — это управленческая технология, которая заключается в постоянном совершенствовании рабочих процессов, снижении потерь времени и ресурсов, непрерывном поиске путей оптимизации и устранения потерь.

В основе философии проекта — бережливое отношение к людям, забота об их физическом и эмоциональном здоровье и, прежде всего, бережливое отношение ко времени. В Дагестане проект реализуется с октября 2018 года при методической поддержке госкорпорации «Росатом».

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