Москва, , 15:08 — REGNUM

Проблема фейковых новостей в СМИ растет из двух корней. Авторы фейковых новостей хорошо освоили подачу материала, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Во-первых, информационный поток за последние годы возрос даже не в разы, в десятки раз. Существенно увеличилась и доля населения, активно пользующаяся интернетом. Десятки телеканалов (а если речь идет о спутниковом ТВ, то сотни), тысячи сайтов, социальные сети, мессенджеры — всё это создает колоссальный по объему «информационный шум», разобраться в котором даже опытному человеку непросто», — пояснил эксперт.

Более того, привычка жить в этом круглосуточном информационном шуме вызывает своеобразную ответную реакцию человеческой психики — индивидуум начинает «заглатывать» любую информацию, уже потом и лишь при необходимости оценивая её достоверность.

«Во-вторых, качество фейк-новостей за последние несколько лет выросло настолько, что отличить правду от лжи, или розыгрыша становится все труднее. Авторы фейковых новостей не просто сопровождают контент всей необходимой визуальной атрибутикой в виде соответствующих картинок, баннеров, и внешнего оформления новости.

Хорошо освоена и форма подачи материала, близкая к типичной для официальных новостей. Бороться с фейк-новостями будет тяжело», — считает Вакуленко.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что каждый второй россиянин, согласно данным опроса, не может отличить достоверные новости от фейков, критичность мышления больше снижена у молодого поколения.

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