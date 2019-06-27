Якутск, , 15:06 — REGNUM

Компания «Транснефть-Восток» обеспечивает беспрепятственное и безвозмездное передвижение по вдольтрассовому технологическому проезду, собственником которого является, транспорта спецслужб и населения, проживающего в отдалённых населённых пунктах. При этом дорога недропользователя по проекту рассчитана на прохождение одной единицы транспорта в сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Транснефть-Восток».

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«Учитывая социальную значимость и принимая во внимание проблему транспортной доступности отдалённых районов Якутии, ООО «Транснефть-Восток» обеспечивает возможность безвозмездного передвижения по вдольтрассовому технологическому проезду (ВТП) транспортных средств, принадлежащих МЧС, государственным органам контроля (надзора), правоохранительным органам, медицинским учреждениям, а также физическим лицам — местным жителям, которые зарегистрированы и проживают в отдаленных населенных пунктах, альтернативным сообщением для которых может быть использован ВТП», — сообщили в «Транснефть-Восток».

В компании, пояснили, что дорога строилась для обеспечения деятельности магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан». проектная интенсивность автомобильной техники по проезду составляет всего 1 единицу в сутки.

«В соответствии с Федеральным законом №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; «СП 37.13 330.2012. Свод правил. Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07−91*», утвержденные Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/7; ГОСТ Р 52 398−2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», ВТП не являются дорогами общего пользования, относятся к служебным и патрульным автомобильным дорогам. Данные проезды не предназначены для движения транспортных средств неограниченного круга лиц, для перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов на системной основе. Проезд в охранной зоне магистрального нефтепровода должен осуществляться на основании выданного собственником объекта (ООО «Транснефть — Восток») разрешения на проезд», — добавили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства ЯкутииВладимир Солодов заявил, что ситуация с платными для жителей Якутии технологическими проездами, построенными компаниями-недропользователями, — странная и нелогичная. Он заверил, что разрабатывается решение проблемы.

В Якутии конфликтные ситуации, связанные с платным проездом грузовых автомобилей по дорогам госкорпораций, возникали неоднократно.