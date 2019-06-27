27 июня 2019 | Время чтения 6 мин

При подготовке статьи в ИА REGNUM о борьбе мнений в 1733 году, где поставить Архангельское адмиралтейство – у селения Сийский бык или в Соломбале, автор этих строк решил осмотреть место на Быку. В нынешнем Архангельске это берег Северной Двины между торговым центром «Макси» и городским водозабором. Есть смелое предположение Игоря Гостева, заведующего отделом военной истории краеведческого музея, что именно здесь было основано петровское адмиралтейство, здесь «колыбель русского флота».

Владимир Станулевич, , 14:51 — REGNUM

При подготовке статьи в ИА REGNUM о борьбе мнений в 1733 году, где поставить Архангельское адмиралтейство — у селения Сийский бык или в Соломбале, автор этих строк решил осмотреть место на Быку. В нынешнем Архангельске это берег Северной Двины между торговым центром «Макси» и городским водозабором. Есть смелое предположение Игоря Гостева, заведующего отделом военной истории краеведческого музея, что именно здесь было основано петровское адмиралтейство, здесь «колыбель русского флота». Версия изложена в журнале «Архангельская старина», который до недавнего времени выпускался И.Гостевым. Игорь Михайлович пишет «В сложившихся условиях очень сомнительно, чтобы опытный кораблестроитель адмиралтейский комиссар Елизарий Избрандт и один из видных военных советников царя — вице-адмирал Корнелиус Крюйс, прибывший в Архангельск из Воронежа, решили строить русские боевые корабли в незащищенном месте, доступном для любопытных глаз неприятеля» (1) — это про Соломбалу.

Берег Северной Двины в районе бывшей верфи купца Крылова на Быку, Архангельск Владимир Станулевич © ИА REGNUM

А это о месте на Быку: «Учитывая срочность порученного дела, они смогли обойтись без возведения фортификационных сооружений, расположив верфь выше по течению реки от Архангельска. Тем самым, обеспечив защиту от противника, артиллерией города, и стоящих на рейде судов, и защиту от непогоды: от морских ветров — сложным изгибом русла Северной Двины и высоким правым берегом» (1).

Приводя косвенные свидетельства в пользу своей версии, известный архангельский историк упоминает одно, по его мнению, прямое свидетельство: «Сопоставление картографических материалов XVIII и XIX веков и документа, опубликованного в части 7 «Материалов для истории русского флота» позволяет нам однозначно указать место первого архангельского адмиралтейства — на правом берегу Северной Двины выше по течению города Архангельска, сразу за деревней Сийский бык… 14 марта 1734 года… новая верфь была образована на одном из соломбальских островов, «на котором уже и строение имеется, и по определению воинской морской комиссии велено, по мнению их, быть той верфи на Соломбальском острове». Адмиралтейств коллегия приняла во внимание что «прежнее под оную верфь назначенное место, именуемое Бык, осталось к строению военных кораблей в неудобстве» (2).

Прямоугольный водоем на месте доков верфи XVIII века купца Крылова Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Совмещая две недатированные карты, которые по мнению И. Гостева были изготовлены между 1720 и 1733 годами, с фразой документа «прежнее под оную верфь назначенное место, именуемое Бык…» И. Гостев приходит к выводу, что место «колыбели» на Быку.

Мне представляется, что вывод спорный, и вот где слабое место версии Игоря Гостева. Во фразе «прежнее под оную верфь назначенное место» он относит к петровским временам, как будто здесь в тот период здесь было первое адмиралтейство. Но он не припомнил тот период, когда место на Быку было отведено под казенную верфь спустя 8 лет после смерти Петра — в 1733 году. Упоминание об этом есть у историка Архангельского порта, полковника по адмиралтейству, С.Огородникова. Излагая перепитии связанные с выбором места под адмиралтейство 1733 года, он рассказывает, что был период, когда морская военная комиссия остановилась на урочище Бык. С. Огородников: «…Воинская морская комиссия… согласилась с мнением Брандта, и в 1733 году марта 15 дня, указом… предписала — «для строения в Архангельске военных кораблей учредить верфь на месте, называемом Бык. Верфь окопать рвом и огородить палисадом. Внутри строить суда и иметь магазины, а мастерские и казармы устроить вне верфи… В новое строение взять и употребить что годится из старого, бывшего на Соломбале» (3). Прибывший новый командир над портом адмирал Бредаль убедил морскую комиссию остановиться на варианте Соломбалы, и в «последний день декабря 1733 года, устроить верфь на Соломбале» (4). То есть с 15 марта по 31 декабря 1733 года юридически и практически казенной верфью числилась верфь на Быку. Там даже кое-что поделали. Корабельный подмастерье Брандт сделал модель — камеру, да заготовили кили для двух 54 пушечных кораблей. Вот этот период и упоминается в тексте приводимом Игорем Гостевым, только он его почему-то относит к петровскому периоду. Таким образом ничего кроме частной верфи купца Крылова, получившего в 1732 году одобрение коммерц-коллегии на верфь на Быку здесь не было.

Свернув с Ленинградского проспекта к берегу Северной Двины мимо авторемонтной мастерской, открылась картина большого строительства — на площадке высились горы щебня и грунта, работал бульдозер. Из воды у самого берега реки торчали сваи и доски берегового укрепления то ли XIX, то ли начала XX веков. Слева, выше по течению берег резко подымался. Взобравшись на него, увидел два интересных объекта. Подземное сооружение рядом с обрывом, с бетонными балками и рубероидом — период социализма. Второй был гораздо интереснее — это прямоугольный в плане водоем размерами примерно 150 на 30 метров, узкой стороной направленный к реке. На картах XVIIIвека найденных в архивах Игорем Гостевым здесь отмечены два дока или эллинга. Азимут на Ильинское кладбище, также нанесенное на карту дал тот же результат — доки когда-то были на месте водоема. Правда, из него торчали две железобетонные сваи, одна возвышалась над водой на полметра, вторая метра на два. То есть водоем мог быть как заброшенным сухим доком, так как частное судостроение на Быку продолжалось и в XIX веке, так и котлованом незавершенного строительства промсооружения — раньше территория принадлежала заводу.

Фрагмент чертежа XVIII века из архива РГАДА обнаруженный И.Гостевым. Надпись в верхнем правом углу бывшая адмиралтейская верфь называемая Бык

На следующий день на площадке собрались Игорь Гостев с археологом краеведческого музея, Евгений Тенетов, директор морского музея Архангельска, и я. Обнаружились следы второго водоема, недавно засыпанного строительной техникой. На берегу Евгений Тенетов нашел два бетонных мельничных жернова конца XIX начала XX века.

Здесь Игорю Гостеву как историку и должностному лицу музея, в штате которого есть археолог и карты в руки. Профессиональное археологическое обследование водоема и берега на месте частной верфи Крылоа, а в 18 веке рядом к ней перенесли из Вавчуги верфь и Баженины, показало бы является водоем остатками дока или строительным котлованом.

В городе Архангельске, потерявшем в XX веке историческое лицо и роль, обоснование его ключевой роли в истории русского флота не просто желательно, но крайне необходимо.

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