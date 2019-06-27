Калуга, , 14:50 — REGNUM

XV конференция городов-партнёров России и Германии «Пути взаимопонимания: Партнерства как связующее звено в Германо — Российском диалоге» проходит с 25 по 28 июня в немецком городе Дюрен. Как сообщили 27 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, участниками встречи стали более 700 человек, среди которых — представители органов власти, лидеры общественных организаций обеих стран, которые задействованы в движении городов-партнеров. Калугу представляют глава городского самоуправления Александр Иванов и городской голова Дмитрий Разумовский.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов на конференции Пресс-служба Городской думы Калуги

Ключевая цель мероприятия — поддержка российско-германских партнерств городов, установление и укрепление контактов. В качестве организаторов выступили Общество по развитию партнерских отношений Дюрена, Германо-Российский Форум, Федеральная ассоциация германских обществ «Запад-Восток», Фонд «Западно-восточные встречи», партнер — Международная ассоциация «Породненные города». Мероприятие проходит при поддержке международного культурного проекта «Русские сезоны».

Выступая в прениях на одной из дискуссионных площадок форума, Александр Иванов особое внимание уделил развитию движения городов-побратимов, как основы для укрепления и продвижения народной дипломатии:

«В этом году мы отмечаем 50-летие побратимских отношений между Калугой и немецким Зулем. И здесь прослеживается уже преемственность поколений. Фрау Биргит еще в советские времена училась в педагогическом институте в Калуге. Теперь она преподает русский язык в немецкой школе и в данный момент находится в нашем городе вместе со своими учениками по программе обмена школьными делегациями, чтобы познакомить ребят с Калугой, ее историей, архитектурой, культурой, традициями, посетить наиболее интересные памятные места.

Теперь уже ее ученики подхватывают миссию дружбы между нашими городами, между нашими странами. Все вместе 22 июня, в День памяти и скорби, мы возложили цветы к Могиле неизвестного солдата на Площади Победы в Калуге, почтив память погибших в Великой Отечественной войне. Безусловно, взаимодействие между нашими странами нужно и дальше укреплять и развивать. Совместная деятельность органов государственной власти, местного самоуправления и межмуниципальных объединений наших государств позволит выработать и развить действенные механизмы взаимодействия регионов и муниципалитетов в рамках международного межмуниципального сотрудничества».

В эти же дни в Дюрене проходит 3-й Молодежный форум городов-партнеров Германии и России. Он является проектом Германо-Российского Форума, Германо-Российского фонда молодежных обменов и Российского координационного бюро по молодежным обменам с ФРГ. Шестьдесят молодых людей из обеих стран обсуждают вопросы сотрудничества городов-партнеров и двусторонних обменов. По итогам деловых мероприятий ожидается подписание серии новых партнерских соглашений.