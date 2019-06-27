Киев, , 14:55 — REGNUM

Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт плоского проката из России и Китая, заявили 27 июня в пресс-службе министерства экономического развития и торговли Украины.

«Для производителей, экспортёров товара из РФ определена ставка антидемпинговой пошлины на импорт на Украину на уровне 47,57%, а для производителей, экспортёров из Китая — 22,78%», — сказано в сообщении.

Межведомственная комиссия по международной торговле при министерстве экономического развития и торговли Украины приняла решение постепенно снизить пошлины на импорт гибких пористых плит, блоков и листов из пенополиуретанов с 11,22% до 10,13% за три года.

Как сообщало ИА REGNUM, за первый квартал 2019 года Украине удалось нарастить производство стали на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и подняться в рейтинге мировых производителей стали с 13-го на 12-е место.

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