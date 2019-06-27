Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило петербуржцев и гостей Северной столицы о том, что в пятницу, 28 июня, в городе ожидаются дожди, местами ливни, а порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Мужчина с зонтом на фоне «Лахта центра» Дарья Драй © ИА REGNUM

Спасательное ведомство просит жителей и туристов быть осторожными и внимательными при нахождении на улице, держаться подальше от неустойчивых конструкций.

Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в последний рабочий день недели в Петербурге будет облачная, днем с прояснениями, погода. Ночью пройдут кратковременные дожди, местами ливни. Днем местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный, в порывах до сильного. Температура воздуха составит ночью +11…+13 градусов, днем +17…+19 градусов.

Ранее сегодня, 27 июня, ведущий специалист «Центра ФОБОС» Михаил Леус сообщил, что Санкт-Петербург оказался на северной периферии активного циклона.

«Его стараниями в городе ожидается преимущественно облачная погода, временами будут идти ограничивающие дневной прогрев дожди», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее штормовое предупреждение объявлялось в Петербурге 22 июня. Тогда скорость ветра достигала 12−15 метров в секунду.