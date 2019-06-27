Мурманск, , 14:36 — REGNUM

Россию и Финляндию свяжет еще один пограничный пропускной пункт. Проект его создания был сегодня представлен на координационном совете по развитию международных и внешнеэкономических связей Мурманской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Проект предполагает строительство автомобильной дороги Ковдор — Савукоски с обустройством приграничной инфраструктуры.

На заседании также обсудили программу приграничного сотрудничества «Коларктик 2014−2020», которая представляет собой финансовый инструмент, позволяющий развиваться местным и региональным инициативам приграничных территорий восьми регионов из четырех стран — Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа России; губернии Лапландия Финляндии; губерний Финнмарк, Тромс и Нурланд Норвегии, губернии Норрботтен Швеции.

Напомним, в настоящее время Мурманскую область и Финляндию связывают два автомобильных пропускных пункта — Салла и Лотта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году число посещений россиянами Норвегии и Финляндии через северные пункты наземной границы резко сократилось.