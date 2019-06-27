Москва, , 14:25 — REGNUM

В связи с бурным информационным потоком в современном мире полностью избавиться от фейк-новостей не получится, заявил корреспонденту ИА REGNUMPR-директор ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Фредерик Бурр Оппер. «Фейковые» новости. 1894

За почти 20 лет бурного развития новых электронных медиа и каналов коммуникаций наблюдается успешное формирование совершенно новой отрасли — массового влияния на умы неподкованной аудитории со стороны онлайн-агентов влияния, политических и общественных деятелей с большими кошельками.

«Конечно, никто не оспаривает, что свобода слова должна оставаться главным приоритетом в работе СМИ. Но сегодня Россия, да и весь мир, уверенно вошли в эпоху информационных воин. Выключая телевизор, неподкованные пользователи интернета принимают за чистую монету красиво поданный контент с шокирующими фактами в адрес, например, политики России. Люди по-прежнему в большинстве своем верят тому, что читают в онлайн», — отметил эксперт.

Мало кто задумывается, что высосанные порой из пальца новости создаются на деньги Михаила Ходорковского, радио «Свобода», некоммерческих организаций Литвы, Польши, Грузии и Чехии. За последний год объем такого вредоносного мусора, вываливающегося в личное электронное пространство граждан России и союзной Белоруссии, как минимум удвоился.

«Простого рецепта нивелирования негативных вбросов пока нет. Посев фальсифицированных новостей через социальные сети, нативные тексты, крупные паблики — это давно налаженная технология работы и является составляющей информационных войн.

И все это происходит на фоне информационных бомбардировок крупными зарубежными СМИ против нашей страны. Негатив против России лет пять отлично сеется и в соседних странах. Пока безнаказанно и не очень эффективно, но неподготовленная молодая аудитория этот негатив впитывает больше остальных, доверяя больше сомнительным, а не трастовым источникам», — высказал свое мнение Лобода.

Большинство граждан РФ считает закон о фейковых новостях нужным — ВЦИОМ

Как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса, по словам главы ВЦИОМ Валерия Фёдорова, показали, что каждый второй житель России верит фейк-новостям.

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