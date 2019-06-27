Барселона, Испания, , 14:16 — REGNUM

Геймдизайнер Кори Барлог рассказал, что в перезагрузке игры God of War 2018 года главный персонаж Кратос мог не появиться вовсе. Об этом 26 июня сообщил портал GamesRadar.

Выступая на конференции Gamelab, которая прошла в Барселоне, Барлог сообщил, что изначально Кратоса вообще хотели убрать из повествования, как и его сына Атрея. Он отметил, что этот персонаж появился в качестве антигероя в то время, когда таковых в видеоиграх было мало.

И самым распространённым аргументом было то, что Кратос в действительности не является богом войны, как в древнегреческой мифологии. Однако в итоге Барлогу удалось настоять на своем и игра вышла такой, какой её знают поклонники.

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Напомним, самая первая God of War вышла в марте 2005 года на платформе PlayStation 2. Ремейк 2018 года получил множество наград, например, он победил в нминации «Игра года» премии The Game Awards.