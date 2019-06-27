Магас, , 14:14 — REGNUM

В Ингушетии признали виновной в нападении на полицейского и в торговле лекарственными препаратами наркотического действия местную жительницу. Женщину отправили на 3,6 года в колонию-поселение, сообщили ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из подробностей дела известно, что 39-летняя злоумышленница в ноябре 2018 года была остановлена сотрудниками полиции на улице Осканова в городе Карабулаке. По оперативной информации, она торговала психотропными препаратами. Полицейские потребовали выдать запрещенные вещества и предметы, а также пройти вместе с ними в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, однако наркоторговка в ответ на это оказала сопротивление, ранив одного из стражей порядка ножом.

«Женщина, выражаясь нецензурной бранью, пытаясь воспрепятствовать законным требованиям сотрудников полиции, размахивая имевшимся при себе раскладным ножом, выразила угрозу применения насилия в отношении представителя власти, в результате чего одному из сотрудников полиции причинила резаную рану пальца левой руки», — говорится в сообщении СКР.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня 2019 года во дворе Ингушской Республиканской клинической больницы неизвестные лица напали на сотрудников полиции, которые прибыли для восстановления общественного порядка. Группа лиц пыталась силой забрать пациента травматологического отделения.

Чтобы утихомирить толпу сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Назрановскому району произвели предупредительные выстрелы в воздух. В настоящее время нападавшие на полицейских задержаны, возбуждено уголовное дело.