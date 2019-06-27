Москва, , 14:13 — REGNUM

Вполне возможно, что в России к сентябрю 2019 года стоимость договорного обучения в высших учебных заведениях может вырасти в пределах 20%. Такие приросты связаны с тем, что средняя конечная наценка для популярных товаров и услуг составляет около 15%, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Комитета по образованию МГО «ОПОРЫ России» Джомарт Алиев.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нужно понимать, что повышение стоимости обучения напрямую связано с увеличением спроса на образовательные услуги, и люди, которые оказывают эти услуги, следуют общему тренду. Запланированное снижение бюджетных мест также влияет на цены образования. Однако первоначальная причина изменения стоимости в том, что в России образование сегодня — это продажа образовательных услуг.

Сейчас сменилась образовательная парадигма в стране по сравнению с временами СССР и первого периода капиталистической России. Раньше, во времена плановой и первые периоды рыночной экономики, вузы давали всестороннее фундаментальное образование и выпускали творцов, теперь — потребителей», — пояснил эксперт.

При этом количество абитуриентов, скорее всего, уменьшаться не будет. Это связано с тем, что сегодня получение высшего образование — это модный тренд. В реальности нам не нужно такое количество людей с университетским образованием. Возможно, люди и довольствовались бы средним профессиональным образованием, но там все гораздо слабее и хуже, чем в высшей ступени обучения. Поэтому после школы выпускники либо сразу идут работать, либо в вуз.

«Соответственно, нельзя сказать, если на 20% вырастет цена, то на столько же уменьшится количество желающих получать высшее образование. Скорее всего, уровень знаний тех, кто поступает в вузы на платное обучение останется таким же. Можно предположить, что повысится формальный проходной балл. Усилится конкуренция среди более подготовленных абитуриентов при поступлении на бюджетные места», — высказал свое мнение Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость обучения на платных отделениях российских вузов за последний год выросла в среднем по стране на 15−19%, писали СМИ со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

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