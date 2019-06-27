Ирвайн, США, , 14:10 — REGNUM

Бывший глава Blizzard Entertainment Майкл Мордхейм рассказал о причинах, по которым 50% проектов компании так и не увидели свет. Среди них: высокая конкуренция и стремление Blizzard «сохранить бренд», сообщил портал Eurogamer 26 июня.

Мордхейм рассказал, что, действительно, ровно половина из разрабатываемых Blizzard проектов, не доходит до конца стадии разработки. Зачастую компания понимает, что игра получается слишком масштабной и амбициозной, а средств на её реализацию просто не хватает. Но есть и другие причины.

Бывший глава компании отметил, что руководству Blizzard всегда было очень важно «сохранить бренд», так как образ компании ассоциируется у геймеров с качественными и интересными продуктами. Поэтому, если руководство Blizzard понимало, что новая игра не соответствует их внутренним стандартам, то её разработку отменяли.

Отдельно Мордхейм отметил, что Blizzard не гонится за сроками в создании игр и предпочитает довести проект до идеального состояния и лишь потом выпускать. В пример он привёл Diablo (1996 год), релиз которой несколько раз откладывался, что позволило ей стать «самой продаваемой игрой 1997 года».

Напомним, Майкл Мордхейм покинул Blizzard в апреле 2019 года, его место занял Джей Аллен Брэк (бывший исполнительный продюсер игры World of Warcraft). По результатам расследования Kotaku, Мордхейм был полной противоположностью текущего главы компании — он интересовался нуждами сотрудников и качеством игр, а не о прибылью.