Москва, , 14:01 — REGNUM

Дальше образование в России будет только дороже: согласно докладу Минобрнауки, число бюджетных мест сократится на 17% к 2024 году, тогда как число абитуриентов вырастет на 15%. Кроме того, в последнее время наблюдается повышенный спрос на топовые вузы, после окончания которых шансы получить высокооплачиваемую работу серьезно возрастают, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Выпускники многих специальностей сталкиваются с жестокой реальностью, когда видят среди обязательных требований к поступающим обязательное наличие диплома из тройки-четверки ведущих учебных заведений.

Конкуренция за лекторов, высококлассных специалистов в своей отрасли, растет ежегодно, что также способствует увеличению стоимости образования, да и высокая инфляция, безусловно, дает о себе знать», — пояснил эксперт.

Как показывает практика ведущих мировых университетов, хорошее образование — платное образование. На данный момент практически ни одна страна не способна обеспечивать высокий уровень обучения и необходимые практические знания, действительно способствующие успешному трудоустройству.

«Таким образом, российским гражданам придется адаптироваться к современным условиям, в которых давно существуют люди из других стран, и начинать копить на высшее образование с первого класса», — считает Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость обучения на платных отделениях российских вузов за последний год выросла в среднем по стране на 15−19%, писали СМИ со ссылкой на данные Росстата.

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