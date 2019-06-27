Лос-Анджелес, США, , 14:02 — REGNUM

Глава компании Tesla Илон Маск отреагировал на обращение, снятое украинскими любителями американских электромобилей. Он написал ответ 26 июня на своей странице в социальной сети Twitter.

Участники ролика попросили Маска открыть сеть скоростных зарядных станций SuperCharger на Украине.

В комментариях к видео Маска попросили открыть зарядные станции в Восточной Европе в 2020 году.

«Возможно раньше» — ответил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илон Маск удалил свой аккаунт в социальной сети, однако это сообщение было скептически воспринято его подписчиками.

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