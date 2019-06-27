Калуга, , 13:34 — REGNUM

В Обнинске 26 июня губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню мирного использования ядерной энергии и 65-летию пуска Обнинской АЭС. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в числе почётных гостей праздника был генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, который зачитал приветственный адрес работникам и ветеранам отрасли от премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева.

В Калужской области отметили 65-летие пуска первой АЭС и День мирного атома Александр Ульяненко. Пресс-служба правительства Калужской области

Глава госкорпорации отметил, что 65 лет назад в Обнинске состоялся «своеобразный полет в космос».

«Впервые из физической реакции расщепления ядра была получена энергия для использования в мирных целях. И потенциал у этого открытия огромный», — подчеркнул Алексей Лихачев.

Поздравляя гостей и жителей области, губернатор Анатолий Артамонов отметил, что Обнинск не случайно стал первым наукоградом страны. Именно здесь свершился переворот в жизни человечества — впервые произошло мирное применение атомной энергии. Памятную дату закрепили региональным законом. В настоящее время совместно с Росатомом и депутатами, представляющими область в Госдуме, прорабатывается вопрос о праздновании Дня мирного атома на всероссийском уровне. Глава региона отметил заслуги ученых:

«Благодаря их усилиям, таланту и энергии сегодня можно видеть замечательный город, в котором живут славные продолжатели ваших дел. Каждый пятый обнинец имеет отношение к науке. Здесь сосредоточен основной научный потенциал региона, научно-исследовательские центры, производства, сформирована вся инфраструктура».

«Особенно важно, — подчеркнул Анатолий Артамонов, — что сегодня атом и его возможности, ядерные технологии широко применяются в медицине. Это то, что нужно человеку, что дает ему надежду для того, чтобы он продолжал быть счастливым и жить на этой земле. Все, кто работают сегодня в этой отрасли, вносят неоценимый вклад в развитие нашей науки, техники, практических знаний и навыков».