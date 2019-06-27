Вашингтон, , 13:43 — REGNUM

Игровой сайт-агрегатор OpenCritic планирует ввести специальный «счётчик кранчей», чтобы пользователи могли видеть данные о переработках разработчиков во время создания игры. Об этом сообщалось в официальном Twitter-аккаунте агрегатора 26 июня.

https://twitter.com/Open_Critic/statuses/1144043270126759936

«Счётчик кранчей» (кранч — переработка в игровой индустрии) пока находится на стадии формирования идеи. По задумке создателей сайта, новый параметр будет работать также, как и на сайте Glassdoor (портал, на котором бывшие и нынешние сотрудники делятся отзывами о работе в той или иной компании).

Таким образом, геймеры смогут узнать, сколько сил разработчики потратили на свой проект, и насколько тяжело проходил проходил процесс разработки. Пользователи поддержали инициативу OpenCritic и начали высказывать заинтересованность в необычном нововведении.

Последнее время Джейсон Шрайер (редактор игрового издания Kotaku) всё чаще публикует журналистские расследования, посвящённые разработке известных игровых проектов. Одной из центральных проблем в создании большинства новых игр оказываются кранчи. Таким образом, на условия своего труда жаловались сотрудники Rockstar Games, Neocore и Treyarch Studios.