Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 13:26 — REGNUM

На Ямале возбуждено уголовное дело против жителя Нового Уренгоя, который записал видео, где угрожал зарубить главу города Ивана Костогриза топором. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Житель Нового Уренгоя Муса М. опубликовал видео в социальных сетях с участием малолетнего сына. Мужчина угрожает топором градоначальнику за то, что его семью выселяют из квартиры. По факту возбуждено уголовное по ч.1 ст.318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Отметим, что судебные приставы уже не раз вручали Мусе М. требование об освобождении квартиры. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Муса М. пытался решить проблему переселения из аварийного жилья через посольство Азербайджана, объявлял голодовку, задерживался полицией.

Напомним, 29 сентября 2016 года Муса М. вышел на пикет по причине отключения аварийного дома, где он проживает со своей семьёй, от отопления, горячего водоснабжения и электричества. Деревянный дом был признан аварийным в 2012 году. Но семья Мусы М. не желает освобождать жилплощадь, так как им некуда переселяться.

Чиновники мэрии поясняли причину отказа конкретно семье Мусы М. в переселении по причине их незаконного проживания в доме. Жильё главе семейства предоставлялось ведомственное, он не является социальным и не подлежит приватизации. Кроме того, в данной семье не были вовремя решены вопросы с российским гражданством.

Квартирный вопрос, согласно законодательству России, семье Мусы М. предстоит решать самостоятельно.