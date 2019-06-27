Минск, , 13:19 — REGNUM

Белорусское общественное объединение «Гражданское согласие» выработало основы своей идеологии, уделив большое внимание защите прав русскоязычных граждан Белоруссии. Текст документа опубликовал на своей странице в Facebook председатель «Гражданского согласия» Артём Агафонов.

Участники структуры гражданского общества позиционируют себя как граждане Белоруссии, представители полиэтничного, многоязычного и многоконфессионального белорусского народа, придерживающиеся различных политических взглядов. Они заявили о намерении объединить свои усилия «ради сохранения мира на белорусской земле, согласия в белорусском обществе и противодействия тем, кто своими действиями или высказываниями разжигает гражданский конфликт и старается расколоть общество».

Идеологическая платформа «Гражданского согласия» базируется на гражданском патриотизме и методах ненасильственной борьбы. Белорусский народ, по мнению участников организации, не должен делиться по этническому, языковому и конфессиональному признакам.

«Мы последовательно выступаем против любых форм ксенофобии и считаем русофобию самым распространенным и опасным проявлением ксенофобии в белорусском обществе, — сказано в документе. — Мы признаем референдум 14 мая 1995 года в части двуязычия, курса на интеграцию с Россией и государственной символики судьбоносным выбором белорусского народа, предопределившим его мирное развитие на протяжении более 20 лет и осуждаем любые попытки пересмотра результатов этого референдума».

Они также признали Русскую православную церковь «основной конфессией белорусов, на протяжении тысячелетия являющейся духовным стержнем белорусского народа». В документе осаждаются политически мотивированные нападки на неё и попытки организации церковного раскола.

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«Признавая белорусский язык национальным достоянием белорусского народа и одним из двух равноправных государственных языков, мы выбираем своим приоритетом защиту прав русскоязычного большинства и равного статуса русского языка в любых проявлениях общественно-политической жизни. Считаем недопустимым использование языковых отличий в политических целях, ведущих к разобщению общества», — отметили члены «Гражданского согласия».

Они выступили «против искажения и переписывания истории», отметив: «Историю нашей земли считаем единым потоком свершившихся событий от древнеславянских поселений, от древнерусских княжеств до нынешней независимости Республики Беларусь. Также мы выступаем против конструирования и навязывания белорусскому народу искусственной идентичности, основанной на фальсификации исторической памяти».

«Поддерживаем выбор белорусского народа и курс белорусского государства на строительство Союзного государства Беларуси и России, как единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Считаем союз Республики Беларусь и Российской Федерации цивилизационным выбором наших стран и народов», — сказано в документе.

Напомним, учредительный съезд общественной инициативы «Гражданское согласие» состоялся 15 июня в Минске. Делегаты от белорусских регионов создали общественное объединение, выступившее в защиту интересов русскоязычного большинства и в поддержку дальнейшего единения в рамках Союзного государства «как единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического гуманитарного и культурного пространства».

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