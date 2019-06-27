Москва, , 13:12 — REGNUM

Госдума приняла закон о групповых исках, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня. Устанавливаются процессуальные права участников группы, требования к исковому заявлению, порядок ведения дела.

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Кроме того, прописываются права лиц, присоединившихся к заявленному требованию; порядок замены лица, которое ведет дело в интересах группы лиц; порядок подготовки дела к судебному разбирательству, порядок несения судебных расходов, а также порядок рассмотрения судами данной категории дел.

Минимум

Минимальный размер группы для подачи группового иска в суд общей юрисдикции составляет 20 человек, то есть до подачи иска к нему должно присоединиться не менее 20 граждан.

«При подаче группового иска в арбитражный суд минимальный размер группы остается прежним — не менее пяти лиц. Присутствовать всем участникам в суде не нужно, их представляет определенное лицо, которое ведет дело в интересах группы», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Как присоединиться к иску

Возможно присоединиться к групповому иску. Предложение делается в публичной форме — путем опубликования сообщения в СМИ, либо на сайте суда, на порталах «Мой арбитр», ГАС «Правосудие».

"Желающие присоединиться к групповому иску смогут это сделать вплоть до перехода суда к судебным прениям, то есть даже в период рассмотрения дела в суде. Это позволит присоединиться к иску максимально большому количеству участников», — сказал Павел Крашенинников