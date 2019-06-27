Симферополь, , 13:12 — REGNUM

Рабочий коллектив имиджевого журнала «Деловой Крым», который рассказывает об инвестиционной привлекательности и перспективах развития бизнеса на территории полуострова, обвинил собственника в том, что он задолжал своим сотрудникам более 2,5 млн рублей зарплаты, передаёт 27 июня корреспондент ИА REGNUM.

По словам главного редактора журнала Дмитрия Жмуцкого, собственником издания является питерская компания ООО «Прокси Групп Корпорейшн» — учредитель Ялтинского международного экономического форума.

«Собственник журнала не оплатил коллективу работу на сумму 2,5 миллиона рублей. Это гонорары корреспондентов, дизайнера, верстальщиков, фотографов — пострадало более 20 человек. Конкретно мне собственник должен 895 тысяч рублей — за работу в период с апреля 2018 по март 2019 года», — написал на своей странице в Facebook Жмуцкий.

По его словам, другим сотрудникам издания собственник должен от 50 до 450 тысяч рублей.

Однако, по словам гендиректора «Прокси Групп Корпорейшн» Сергея Лазуткина, данная информация не соответствует действительности.

«Все необходимые ресурсы для выпуска крайних номеров журнала были выделены подрядной организации в полном объёме, что имеет соответствующее документальное подтверждение. Подрядчику было поручено заключение всех трудовых соглашений с авторским коллективом… По итогам рассмотрения представленных материалов будет принято решение о подаче судебного иска о защите чести, достоинства и деловой репутации учредителя и издателя журнала «Деловой Крым», — сказано в сообщении от имени Лазуткина на официальном сайте журнала. Он также заявил о своей готовности к публичному обсуждению обозначенного вопроса и выразил своё намерение принять непосредственное участие в его скорейшем разрешении.

Также редактор заявил, что издание сотрудничало с корреспондентами без соответствующего оформления.

«Сергей Николаевич Лазуткин не может не знать, что с самого начала проекта в 2015 году вся работа редакции журнала велась «в чёрную», без заключения договоров или иного юридического оформления отношений с сотрудниками… Документальных подтверждений с мокрыми печатями и нотариальными заверениями у нас нет. Но есть тексты, подписанные нашими фамилиями, гигабайты рабочей переписки, аудиозаписи интервью, исходники статей, фотографий, рабочие файлы верстки номеров — наша интеллектуальная собственность, которая опубликована в журнале «Деловой Крым» и использование которой не оплачено», — подчеркнул Дмитрий Жмуцкий.

Авторский коллектив ищет юриста, готового участвовать в судебном процессе и подготовки жалоб в соответствующие инстанции, а также площадку для пресс-конференции в Крыму или Севастополе.

Напомним, Сергей Лазуткин — инициатор проведения Ялтинского международного экономического форума, российский предприниматель, общественный деятель и меценат, участник проектов «народной дипломатии». Участвовал в подготовке Саммита G20 в Санкт-Петербурге, организации Олимпийских игр в Сочи и мероприятий в рамках председательства России в G8.