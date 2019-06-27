Екатеринбург, , 13:14 — REGNUM

Садоводческое товарищество «Жулановское» рядом с Екатеринбургом чуть не погрязло в мусоре. Об этом написала глава Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова в Facebook.

По словам Локтионовой, из товарищества не вывозили отходы уже три недели, хотя по договору забирать мусор обязаны каждую пятницу. Садоводов обслуживает МУП «Спецавтобаза».

Впрочем, в «Спецавтобазе» оперативно отреагировали на инцидент. В компании сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что мусор от «Жулановских» ранее вывозил подрядчик, который ушёл с рынка до завершения срока контракта. «Спецавтобаза» планировала использовать свои мусоровозы с 1 июля 2019 года.

«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, регоператор начнет обслуживание этой территории раньше. Уже сегодня отходы с контейнерной площадки СНТ «Жулановское» вывезены на полигон», — сказали в пресс-службе оператора.

Напомним, в мае 2019 года в «Спецавтобазе» вновь сменилось руководство. Не проработав и семи месяцев, с поста директора ушёл депутат гордумы Екатеринбурга Григорий Вихарев.