Москва, , 13:07 — REGNUM

Статистику правонарушений в России необходимо сделать максимально полной и прозрачной, заявил 27 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Говоря о соответствующих законопроектах, Медведев отметил, что они призваны сделать максимально прозрачной статистику зарегистрированных правонарушений, а также ход их расследования. Законопроекты исключают возможность необоснованного отказа в возбуждении уголовных дел по заявлениям граждан.

«Нельзя будет, что называется, потерять заявление, затягивать сроки его рассмотрения», — подчеркнул на заседании Медведев, добавив, что заявления будут вноситься в государственную автоматизированную систему правовой статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ опубликовало концепцию нового Кодекса об Административных правонарушениях (КоАП). Предполагается сокращение составов административных правонарушений и изменение подходов к назначению наказаний. Авторы обратили внимание на то, что по прошествии 17 лет со дня вступления в силу КоАП назрела объективная необходимость научного осмысления и анализа сложившейся практики его применения.