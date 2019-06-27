Москва, , 13:02 — REGNUM

Церемония прощания с актриса театра и кино, театральным режиссером Аллой Покровской прошла в МХТ имени Чехова. Об этом сообщает 27 июня Первый канал.

Отдать дань памяти актрисе пришли родственники, коллеги, друзья и зрители. Для отпевания Покровской выбран Храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, Алла Покровская скончалась 25 июня в возрасте 81 года от тяжелой болезни. Актриса 45 служила в «Современнике» и 15 лет в МХТ имени Чехова.

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