Владимир, , 12:59 — REGNUM

Молодым девушкам стоит предпочесть рождение ребёнка получению высшего образования. Такое мнение во время круглого стола о практических вопросах поддержки материнства, детства и повышения рождаемости высказала заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.

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По её словам, чем раньше сможет родить женщина, тем лучше как для неё самой, так и для ребёнка.

«Сейчас такая тенденция ещё идёт, что мамы — грубо говоря, наше поколение — настраивают своих детей на то, что нужно сначала получить образование и только потом рожать детей», — сказала чиновница.

Подобные высказывания вызвали бурную реакцию со стороны общественности и прессы. При этом, как пояснила сама Арсенина, её слова о пользе ранних родов были вырваны из её почти получасового выступления.

«Я говорила о том, что не должна учеба или другие жизненные ситуации, мешать беременности, — отметила медик. — Сегодня приоритеты нужно менять — раньше рожали при любой ситуации, а сегодня больше настрой идёт на образование и получение материальных благ».

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин считает, что Арсенина «выразила своё мнение как врач». Глава региона подчеркнул, что каждый человек имеет право на собственное мнение и ему самому стоит расставлять жизненные приоритеты.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальная история, связанная с вопросом рожать или не рожать детей, произошла осенью 2018 года на Урале. Тогда директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила молодым людям о том, что государство не просило их родителей рожать.

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«На сегодняшний день получилось так, что в молодёжи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что «нам государство всё должно». Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — сказала Ольга Глацких.

Она добавила, что все знают свои права, но все забыли про свои обязанности, и призвала родителей вместе с государством вкладываться в своего ребёнка. Эта фраза чиновницы вызвала широкий резонанс. В основном граждане отреагировали весьма гневно.