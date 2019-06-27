Варшава, , 12:49 — REGNUM

Конституционный суд Польши, рассмотрев дело об отказе типографии печатать плакаты ЛГБТ, пришёл к выводу, что наказание за отказ предоставления услуг по мировоззренческим мотивам несовместимо с Основным законом страны. Об этом сообщает «Радио Польши».

В 2017 году работник типографии в городе Лодзь Адам Дж. отказал ЛГБТ-фонду в печати плакатов. Суд в Лодзи признал его виновным в совершении правонарушения.

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зиобро подал жалобы в Конституционный суд и Верховный суд.

В июне 2018 года Верховный суд отклонил кассационную жалобу, придя к выводу, что законных оснований для отказа в предоставлении услуги не было.

В своей жалобе в Конституционный суд генпрокурор указал, что решение суда является вмешательством в сферу конституционных прав и свобод граждан. По его мнению, «свобода совести и религии состоит не только в свободе принятия определенного мировоззрения и вытекающих из него принципов, но также и в поведении в соответствии с этими правилами».

Вынося решение по делу, Конституционный суд постановил, что неправильно трактуется законодательное положение «умышленно, без уважительной причины отказывается от предоставления услуг, которые обязан предоставлять».

Таким образом, религиозные соображения признаны уважительной причиной для отказа в предоставлении услуг. Решение Конституционного суда является окончательным.