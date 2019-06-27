Калуга, , 12:45 — REGNUM

В Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации состоялась рабочая встреча заместителя федерального министра Владимира Логинова и министра строительства и ЖКХ Калужской области Егора Виркова. Как сообщили 27 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ, на встрече обсудили текущие и перспективные вопросы взаимодействия в сфере охраны окружающей среды. В ходе общения была достигнута договоренность о переносе сроков рекультивации ряда полигонов накопления твердых коммунальных отходов региона на более ранний период и увеличении их количества до семи.

«Сейчас у нас на повестке дня крайне важный и актуальный вопрос восстановления отслуживших свой срок мусорных полигонов нашей области. Чем скорее мы начнем это делать, тем меньше вреда нанесем экологии. Все мы понимаем необходимость ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Мы договорились не просто о начале рекультивации ряда полигонов области, но и значительно расширили их список», — отметил Егор Вирков.

В настоящее время в Калужской области действует восемь полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Кроме того, 17 объектов исчерпали свои ресурсы и нуждаются в рекультивации. Еще шесть полигонов будут выведены из эксплуатации в период с 2020 по 2023 год. Общая площадь, подлежащая восстановлению в ближайшие 10 лет — 95,27 га. В результате рекультивации будет законсервировано 4,6 млн тонн отходов.

Рекультивация полигонов проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Для реализации предусмотренных мероприятий регионом разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экологической и строительной экспертиз.