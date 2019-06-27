Махачкала, , 12:43 — REGNUM

В мошенничестве с использованием служебного положения уличили сотрудника мэрии Махачкалы. Он присвоил себе земельный участок общей площадью 60 тыс. кв. м, сообщили ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе МВД Дагестана.

Из материалов дела следует, что чиновник, будучи вице-мэром Махачкалы, оформил на себя участок, расположенный на землях местного лесного хозяйства. Сделал он это на основании подложного постановления главы города. На момент совершения махинации рыночная стоимость указанного участка составляла примерно 1,2 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Напомним, бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев приговорён к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за незаконную раздачу земельных участков в черте города. Ущерб бюджету муниципалитета от действий экс-градоначальника составил свыше 48 млн рублей.