Киев, , 12:32 — REGNUM

47% жителей Украины вообще не читали конституцию страны, сказано в результатах исследования, проведённого фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Итоги опроса опубликованы 27 июня на официальном сайте фонда «Демократические инициативы».

Несмотря на это, 67% жителей Украины считают, что конституцию надо менять.

Подавляющее большинство опрошенных считают, что высшие органы государственной власти и чиновники постоянно (38%) или часто (43%) нарушают основной закон. При этом 60% опрошенных считают, что нарушение конституции является недопустимым.

Опрос проводился с 13 по 20 июня, в нём принимали участие 2017 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг», уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому вырос с 50% до 70%.

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