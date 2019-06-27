Новосибирск, , 12:01 — REGNUM

В Новосибирске следствие проводит проверку по информации о переводе учеников в 10 класс одной из школ Дзержинского района за денежное вознаграждение. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июня в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Уточняется, что проверка проводится по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Добавим, информация о переводе в 10 класс за деньги появилась 27 июня на странице паблика «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

»Чтобы попасть в 10 класс, нужно заплатить 1000 рублей и пройти собеседование, хотят ли тебя там видеть», — говорилось в сообщении от имени подписчицы на странице паблика.