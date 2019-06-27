Лондон, , 13:25 — REGNUM

Лишь 15% опрошенных геймеров в Великобритании, Франции, Германии и Испании заинтересованы в игровых стриминговых сервисах. О результатах исследования GameTrack сообщил портал Gamesindustry.biz 26 июня.

В рамках исследования геймеров опрашивали на предмет заинтересованности в современных облачных сервисах для стриминга игр. Большинство респондентов (70%) ответило, что они не планируют пользоваться подобными сервисами, а 12% опрошенных либо планируют воспользоваться ими позже, либо уже пользуются (имеются ввиду самая популярная стриминговая платформа на сегодняшний день — PlayStaton Now).

Как показал опрос, «очень заинтересованы» в новых сервисах лишь 3% респондентов. Также сообщается, что наибольший интерес к стриминговым платформам выказали геймеры из Великобритании, за ними следуют игроки из Франции и Испании. Тем не менее, большинство пользователей отметило, что они предпочтут купить игру на физическом или цифровом носителе, чем играть в неё при помощи стриминга.

Игровые стриминговые сервисы — это платформы, позволяющие геймерам запускать игры на мощных компьютерах или консолях удалённо со своего устройства. Для подобного подключения необходимо иметь очень высокую скорость интернета, чтобы избежать возможность рассинхронизации и «фризов» (зависаний). В 2019 году свой сервис для стриминга игр под названием Stadia запустит компания Google.