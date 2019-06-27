Чимкент, Казахстан, , 11:54 — REGNUM

Требование выдачи квартир и земли в Чимкенте путем перекрытия движения на одной из центральных улиц города не является законным. Об этом заявил аким (мэр) Чимкента Габидулла Абдрахимов, сообщили 27 июня в пресс-службе акимата (администрации) города.

Он напомнил, что вопрос восстановления Арыси находится на постоянном контроле правительства страны, поддержка жителям города оказывается со стороны всей республики.

Габидулла Абдрахимов «Вы требуете дать вам дома в Чимкенте. 130 тысяч человек стоят в очереди, инвалиды и люди с малым заработком. Я что должен им сказать? «Я вам не дам, дам жителям Арыси?» Они тоже люди…»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее саперные подразделения министерства обороны Казахстана обнаружили 5700 боевых снарядов на территории города Арыси. После чрезвычайного происшествия за медицинской помощью обратились 277 жителей Арыси, из них 74 человека госпитализированы.

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