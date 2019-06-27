Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM

Лидеру «Тамбовской» ОПГ Владимиру Барсукову (Кумарину), приговоренному в марте 2019 года к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима, смягчили приговор на полгода. Такое решение принял Санкт-Петербургский городской суд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы защиты Барсукова.

Как сообщил прессе адвокат осужденного, была найдена ошибка при сложении срока нового наказания Барсукова — за создание преступного сообщества ‑ и сроков, назначенных ему ранее за покушение на убийство и вымогательство. В итоге осужденный проведет за решеткой 23 года и 6 месяцев, если не будет освобожден по УДО.

В 1990-х и начале 2000-х годов Владимира Барсукова называли «ночным губернатором Петербурга». Он находится под стражей с 22 августа 2007 года. Время пребывания в следственном изоляторе учитывается при исчислении срока заключения.

Подельнику Барсукова Вячеславу Дрокову, осужденному на 21 год колонии строгого режима, сократили срок заключения на те же полгода.

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Барсуков и Дроков Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ. Она наказывает за создание преступного сообщества в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом или входящими в него структурными подразделениями, а также за координацию преступных действий между различными организованными преступными группами. Помимо заключения, Барсукову и Дрокову также был назначен штраф в 1 млн рублей каждому.