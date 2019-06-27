Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM

За последние десять лет число больных раком в России выросло почти на 40%. Вместе с тем наблюдается рост выявляемости подобных диагнозов. Что касается Ростовской области, то местный минздрав сообщает о том, что в целом показатель смертности от новообразований за последние десять лет снизился на 20%.

Злокачественная опухоль (cc) Nephron

Дубовский район и город Новочеркасск — эти муниципалитеты лидируют в рейтинге, составленном на основе данных о запущенных случаях злокачественных новообразований в регионе. В тексте региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» специалисты называют причины заболеваемости раком. Это проблемы с транспортной доступностью, близость Ростовской атомной станции, замусоренность территорий, наличие предприятий, производящих вредные выбросы. Но главный фактор — дефицит врачей первичного звена и врачей-онкологов.

Региональный минздрав также обращает внимание на то, что ресурсная база онкодиспансеров в Ростовской области для борьбы с онкологическими заболеваниями недостаточна. Не все учреждения оснащены необходимой техникой и имеют возможность разместить пациентов в комфортных условиях.

«Анализ основных показателей онкологической службы Ростовской области свидетельствует о том, что высокий уровень заболеваемости, запоздалое обращение за медицинской помощью, низкий уровень активной выявляемости, отсутствие должной диспансеризации предраковых заболеваний являются основными причинами неудовлетворительного суммирующего онкологического статистического показателя региона: удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте 5 лет и более, составляет только 54,9%», — приводит donnews.ru цитату из региональной программы.

Минздрав Ростовской области, учитывая все показатели, прогнозирует сохранение уровня смертности от новообразований. Чтобы улучшить статистику, необходимо уделить особое внимание организации профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, повысить качество оказания медицинской помощи.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2018 году рак диагностировали у 200 тыс. жителей России. Чаще всего болеют раком в Курской области — 3331,1 на 100 тыс. населения, в Мордовии (3292,1) и Краснодарском крае (3235,2).

Также ранее сообщало о том, что самым опасным видом онкологического заболевания в 2018 году стал рак поджелудочной железы.

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