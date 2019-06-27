Нур-Султан, , 11:34 — REGNUM

Количество выделенных квартир для работающей молодежи в трех городах Казахстана увеличат в три раза. Об этом 27 июня заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Роман Скляр, сообщает агентство «Казинформ».

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в 2019 году для работающей молодежи в Чимкенте, Нур-Султане и Алма-Ате планировалось ранее построить 1 тыс. квартир. В настоящее время принято решение увеличить этот показатель до 3 тыс. Скляр добавил, что в 2020 и 2021 году также выделят по 3 тыс. квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл Год молодежи в республики. Во время церемонии открытия бывший глава государства заявил, что работающей молодежи в Алма-Ате, Нур-Султане и Чимкенте выделят 1 тыс. квартир.

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