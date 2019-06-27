Москва, , 11:26 — REGNUM

Список лучших вузов в 2019 году по версии журнала Forbes возглавили Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России и Московский физико-технический институт, сообщили 27 июня в издании.

Константин Юон. Вузовцы. 1929 г

Для составления рейтинга эксперты взяли за основу данные мониторинга эффективности деятельности более 1000 вузов, подготовленного Министерством образования и науки России.

Итоговая оценка была произведена в баллах на основе десяти метрик в трёх группах, определяющих качество образования, качество выпускников и фактор Forbes. Последний учитывает «элитность» учебного заведения и долю выпускников, ставших предпринимателями.

Ранее компания Quacquarelli Symonds обновила свой ежегодный рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018. В него вошли 25 российских вузов.

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