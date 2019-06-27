Москва, , 11:22 — REGNUM

Водителям в Москве следует проявлять осторожность на дороге, сообщили 27 июля в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

Станция метро Эльвира Суркина © ИА REGNUM

В Центре напомнили, что после жары в +33°С в Москве установились комфортные +15+17°С.

«Но с «бонусом»: дождь, град, ветер 15−20 м/с и экстренным предупреждением от МЧС по погоде. Под рекламами и деревьями не паркуйтесь, пользуйтесь по возможности метро. И будьте осторожны на дороге», — говорится в обращении ЦОДД в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM экстренное предупреждение распространило Главное управление МЧС России по Москве.