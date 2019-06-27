Кампала, , 11:21 — REGNUM

В текущем месяце около 7500 жителей ДР Конго бежали в Уганду, чтобы избежать «эскалации межэтнического насилия». Об этом передает VOA Africa со ссылкой на заявление Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR).

Жители Конго Иван Шилов © ИА REGNUM

Должностные лица тщательно проверяют их не только на предмет ранений и травм, но и на наличие среди них тех, кто может быть носителем смертельного вируса Эбола.

UNHCR сообщает, что конголезские беженцы переправляются в Уганду со скоростью около 300 человек в день, что более чем в два раза больше, чем в мае. Большинство из них бегут через озеро Альберт из провинции Итури, где в этом месяце возобновились столкновения между этническими группами хема и ленду.

Представитель UNHCR Андрей Махечич заявил, что беженцы, прибывающие в Уганду, говорят о том, что им удалось избежать чрезвычайно жестокого обращения на своей родине.

«Они рассказывают, как вооруженные группы нападают на деревни, поджигают и грабят дома, убивают мужчин, женщин и детей… Некоторые беженцы прибывают с большей частью своих вещей, опасаясь, что в ближайшее время они не смогут вернуться в свои дома. У других беженцев с собой есть только необходимая одежда. Почти две трети всех беженцев составляют дети», — сообщил Махечич.

По его словам, из-за огромного притока беженцев транзитные и приемные сооружения Уганды переполнены. Махечич сказал, что все те, кто прибывает, проходят медицинское обследование. Он добавил, что многие беженцы нуждаются в медицинской помощи в связи с ранениями и травмами, которые они могли получить, спасаясь от насилия.

Махечич также сообщил, что беженцам срочно нужны укрытие и предметы первой необходимости. Многие беженцы также нуждаются в немедленном психосоциальном консультировании.

Он добавил, что, к сожалению, гуманитарные учреждения не могут предоставить беженцам необходимую помощь из-за нехватки средств. Международное сообщество пожертвовало только 17 процентов от 150 миллионов долларов ООН на помощь беженцам в Уганде, сообщил Махечич.