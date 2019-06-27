Нур-Султан, , 11:14 — REGNUM

Министерство образования Казахстана выделит 5 тыс. дополнительных образовательных грантов для многодетных семей. Об этом 27 июня заявил министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, образовательные гранты будут выделяться с 1 сентября 2019 года. Министр уточнил, что до 1 августа будут распределено 53 700 грантов. После этого будут приниматься заявления на получение грантов, выделенных для многодетных семей и получателей адресной социальной помощи.

Напомним, 26 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня работников СМИ, заявил, что для малообеспеченных и многодетных семей планируется выделить дополнительно 5 тыс. грантов.

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