Иркутск, , 11:14 — REGNUM

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на своей странице в соцсетях прокомментировал предложение спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова о возможном искусственном ограничении потока туристов на Байкал из-за растущей антропогенной нагрузки на озеро.

«Предложение Сергея Борисовича достаточно актуально, потому что на берегу Байкала существует немало таких мест, которые наиболее популярны у туристов и выдерживают серьезную антропогенную нагрузку. Другое дело, что это надо оценить. Ограничение в отдельных местах Байкала допустимо, но использовать только этот инструмент неправильно», — заявил глава региона.

Серей Левченко считает, что нужно и развивать инфраструктуру, и улучшать экологическую обстановку в тех местах, где уже есть накопленные отходы, и проводить просветительскую работу. Действовать нужно комплексно. Нельзя забывать и о людях, которые живут в населенных пунктах у Байкала. А людям нужно чем-то заниматься. Поэтому надо делать все осторожно — где-то ограничивать, а где-то наоборот развивать.

Напомним, ранее представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на заседании Всероссийского водного конгресса заявил, что поток туристов на озеро Байкал должен быть искусственно ограничен ради сохранения экологической обстановки озера.

Такого же мнения придерживается ряд учёных, общественников и экологов. Они уверяют, что даже существующая нагрузка на этот самый большой резервуар пресной воды на Земле привела к тому, что байкальские воды уже стали непригодными для питья из-за токсинов.

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