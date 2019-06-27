Саратов, , 11:01 — REGNUM

В Саратове умер Юрий Ошеров. Художественный руководитель Театра юного зрителя имени Киселева скончался в больнице, куда был госпитализирован 17 июня с травмой. Ему было 76 лет.

Факт смерти подтвердили в пресс-службе областного министерства культуры. Дата прощания с Ошеровым пока неизвестна.

Напомним, 17 июня худрук ТЮЗа упал в оркестровую яму и получил тяжёлые травмы. После инцидента он был доставлен в медучреждение.

Юрий Петрович Ошеров был принят в труппу Театра юного зрителя в 1963 году. На его творческом счету более 100 ролей и около 50 поставленных спектаклей. В 1995 году Ошерову было присвоено почётное звание «Народный артист РФ», в том же году он был назначен главным режиссером ТЮЗа. В 2007 году Ошеров становится художественным руководителем Саратовского ТЮЗа им. Киселева.